Foi nos mais velhos que o Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) se focou na sua ação de campanha de hoje, na qual se mostrou preocupado com o isolamento a que a população envelhecida está votada.

De facto, conforme constatou Liana Reis, cabeça de lista do RIR a estas eleições regionais, “infelizmente existem muitos idosos que vivem sós, alguns deles com apoio das equipas de ajuda domiciliária”, que, no entanto, passam “um tempo muito limitado” com estes mesmos.

Por isso mesmo, e não tendo os centros de dia capacidade para receber um grande número de idosos, o RIR insistiu na necessidade de serem reforçadas as verbas e criadas mais equipas de apoio multidisciplinar, que providenciem cuidados de melhor qualidade a esta faixa etária nas suas residências e que, em simultâneo, criem mais oportunidades de emprego para vários técnicos, nomeadamente educadores seniores e sociais, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.

“Sabemos que já existiram e existem programas relacionados com esta situação, com apoio de juntas de freguesia, mas infelizmente a duração dos mesmos é muito curta, deixando logo de seguida estes idosos novamente em situação de isolamento”, justificou a candidata, que promete que este será um dos primeiros projetos que apresentará no hemiciclo regional, caso o RIR consiga assegurar a eleição de um deputado.

Todavia, não deixou de ressalvar que a criação de mais centros de dia por toda a Região “é urgente e deve ser uma das prioridades da Secretaria da Inclusão Social”.