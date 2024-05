Para comemorar o Dia Mundial da Criança, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, em parceria com Tatiana Martins, mentora do ‘Projeto Sons em Família’, irá apresentar um concerto dedicado às famílias, no dia 1 de junho, no Centro de Congressos da Madeira.

Este evento, conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

Com vista à apresentação desta iniciativa, realiza-se no próximo dia 22 de maio, quarta-feira, pelas 17h00, na sede da Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, uma conferência de imprensa na qual estarão presentes o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, a presidente da BMF, Ana Baptista, e Tatiana Martins, dos Sons em Família.