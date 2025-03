A Casa do Povo de Machico e o Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente receberam, esta quarta-feira, no âmbito da 2.ª edição do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM), uma carrinha, com 9 nove lugares, um investimento da ordem dos 35 mil e 700 euros e dos 41 mil 173 mil euros, respetivamente.

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, procedeu à entrega oficial das viaturas que vão dar apoio aos utentes destas duas instituições.

O OPRAM é um processo democrático deliberativo através do qual os cidadãos decidem, por votação, sobre os investimentos públicos em diferentes áreas de governação.

De referir que a Casa do Povo de Machico vai beneficiar do apoio de uma carrinha de nove lugares para transportar os utentes que frequentam e participam nas atividades da instituição, colmatando dificuldades de mobilidade e de acesso aos transportes públicos.

Já a candidatura intitulada ‘Transportar Sorrisos em São Vicente’ disponibilizou ao Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente uma carrinha para dar apoio à população local, particularmente aos idosos, no transporte para o Centro de Convívio.