A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira e do plano de investimentos para 2025 foram hoje aprovados, na generalidade, sem qualquer voto contra.

As propostas foram aprovadas com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do JPP, PS, Chega e Iniciativa Liberal e nenhum voto contra.

Os documentos baixam agora à especialidade, onde serão debatidos e apresentadas propostas de alteração, antes da votação final global final.