Foi aprovado, em reunião de executivo, a previsão orçamental para o ano de 2025 da Junta de Freguesia do Caniço.

Foram tidas em conta algumas das sugestões, numa previsão orçamental de 436.500,00 euros para o ano 2025. “Este executivo, quando iniciou funções na Junta de Freguesia, até então, as previsões orçamentais eram ligeiramente superiores aos 200 mil euros, tendo mais do que duplicado nestes últimos dois mandatos. Prevê-se que o mesmo orçamento aumente substancialmente no início do ano 2025, suplantando o orçamento de 2024 que foi de 591.909,38 euros. Esse aumento dever-se-á, aos contratos programa com a Câmara Municipal de Santa Cruz previstos para pequenas obras e fomento cultural, saldo da conta de gerência, candidaturas do PRODERAM e PEPAC que se preveem abrir em 2025”, refere a Junta, em comunicado.

Neste orçamento continuam contemplados os apoios sociais por meio do Programa Socioeducativo, Fundo Social de Emergência, apoio às instituições da freguesia e as verbas para as escolas utilizarem em material de limpeza e expediente, bem como a manutenção da Loja solidária do Caniço. “A maior fatia da receita vem do Estado Central, embora seja a nossa grande reivindicação a alteração da Lei das Finanças Locais no que respeita às verbas consignadas às Freguesias, nomeadamente no que diz respeito à Freguesia do Caniço”, vinca.

“Continuamos a achar inadmissível que a fórmula não permita ao Caniço receber o que merece, pois, essa mesma fórmula não prevê a atualização para as Freguesias que tenham tido em pouco tempo um aumento de 200% da população. Neste momento, existem muitas freguesias neste país que tem menos população, menos área e menos densidade populacional a receber o dobro do que recebe o Caniço”, remata o presidente, Milton Teixeira.