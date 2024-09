Na discussão da declaração política no parlamento madeirense, hoje da bancada do PSD, JPP, PS e IL foram os partidos que suscitaram esclarecimentos a Rubina Leal.

Recorde-se que a social-democrata defendeu a proposta para a revisão da lei eleitoral da Madeira, tendo recebido oito pedidos de esclarecimento.

Élvio Sousa não poupou o PSD pela tentativa de tentar garantir maiorias absolutas, com as mudanças que propõe. Já Paulo Cafôfo, do PS, acusou o partido maioritário de estar a tentar fazer “uma golpada porque tem perdido votos”, rejeitando círculos concelhios e classificando a proposta do PSD de retrógada.

Nuno Morna, do IL, foi perentório, adiantando desde já que não terá o apoio do partido. “Não é uma proposta revolucionária, mas profundamente reacionária” e representa um retrocesso, já que “cria distorções na representatividade”.

Rubina Leal lamentou a falta de visão e de abertura dos partidos da oposição, aproveitando para acusar o JPP de não ter ideias, lembrando a tentativa de namoro com o PS. Defendeu que a proposta do PSD visa o melhor para a população.