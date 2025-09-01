ONG acusa JPP de se colar ao PSD no projeto do teleférico do Curral das Freiras

A organização não governamental (ONG) Associação Social Democrata do Ambiente, Terra e Oceano veio esta segunda-feira a público acusar o JPP de se colar ao PSD sobre o projeto do teleférico do Curral das Freitas.

A ONG acusa o JPP de populismo e de “alinhamento político com o regime, que não protege de facto os valiosos recursos paisagísticos, panorâmicos e culturais da Madeira e em particular da freguesia do Curral das Freiras”.

Acrescenta ainda que o projeto vai “aleterar para sempre a paisagem emblemática” de uma freguesia que “ tem potencial para a realização de outros projetos com maior índice de sustentabilidade, responsabilidade, competitividade e resiliência”.

Leia a nota de imprensa da Associação Social Democrata do Ambiente, Terra e Oceano:

“Num artigo de hoje o partido político JPP expõe a sua posição sobre o projeto da instalação de um teleférico no Curral das Freiras. Ao escolher apresentar proposta pós-projeto e de repetir vezes sem conta “Não somos contra investimentos.” demonstra que é um partido sem essência, sem ideologia, sem valores, sem autenticidade e sem orgânica séria e sólida.

O partido JPP ao repetir “Não somos contra investimentos” cola-.se ao partido governamental PSD e demostra o seu alinhamento político com mo regime que não protege de facto os valiosos recursos paisagísticos, panorâmicos e culturais da Madeira e em particular da freguesia do Curral das Freiras.

Não tem projeto de facto para o Curral das Freiras nem para a Madeira.

A Madeira precisa de pessoas (políticos) que consigam identificar e projetar a verdadeira Madeira do amanhã.

O populismo primário que este partido exibe, convence os ressabiados ou invejosos que o regime vai produzindo, mas como programa ou projeto alternativo de governo para a Madeira não tem resposta nem estratégia, muito menos programa.

A realidade é que o JPP ainda não tem qualquer projeto de futuro, não sabe se devemos transformar a Madeira num parque de atrações, não sabe se é a favor do turismo de massa, não sabe como resolver os problemas de trânsito nas nossas serras, não sabe como devemos resolver os problemas de trânsito nas estradas da Madeira, não sabe como podemos resolver os problemas de habitação, não sabe como travar a betonização da Madeira e não tem um plano de preservação do patrimônio natural da Madeira.

Precisamos de pessoas “políticas” competentes e que saibam o que querem, que tenham um verdadeiro projeto em todas as áreas estratégicas para a região. Dizer “Não somos contra investimentos.” já não é suficiente quando esta força partidária se configura matematicamente como primeira força da oposição, tal não basta, pelo contrário é muito pouco. Os Madeirenses merecem mais...

Por isso o JPP deve rever a forma como trabalha e como comunica... comunicar sem querer criar discordância é propor a mesma dinâmica que o PSD Madeira.

Queremos reafirmar que o Movimento Cívico Contra o Teleférico do Curral Das Freiras e a Associação Social-democrata Terra e Oceanos, é contra a realização deste projeto. É um projeto que vai alterar para sempre à paisagem emblemática do Curral das Freiras, e que terá impacto na paisagem, na fauna e flora no Parque Natural da Madeira e na Zona especial de Conservação do Maciço Montanhoso central.

O Curral Das Freiras tem potencial para a realização de outros projetos com maior índice de sustentabilidade, responsabilidade, competitividade e resiliência.”