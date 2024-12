Nos próximos dias 25 de janeiro, 1 de fevereiro e 8 de março de 2025, os diretores dos Centros de Formação da Associação de Professores de Matemática – APM e da Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica – APEVT vão estar na Madeira para realizar uma oficina de formação contínua inédita, para professores que lecionam de matemática e de artes visuais.

É objetivo desta formação familiarizar os formandos com metodologias de ensino com base em estratégias ativas, passíveis de implementação na sala de aula, que articulem aprendizagens de matemática e artes visuais, proporcionando momentos de exploração e apropriação do uso expressivo das técnicas, assim como, de momentos de análise e argumentação matemática acerca de relações numéricas e geométricas, o raciocínio espacial e a modelação geométrica para resolver problemas.

“A abordagem explorada na oficina ARTMAT tem-se revelado essencial para promover práticas interdisciplinares entre matemática e artes visuais e mostrar aos professores que é possível desenvolver aprendizagens de modo integrado e de que forma. Do ponto de vista dos alunos, e considerando os relatos de formandos que já frequentaram esta oficina no Continente, há um agrado generalizado pela forma como a abordagem é realizada a estas duas áreas. Do ponto de vista do conhecimento do conteúdo, por parte dos professores quer de matemática quer de artes visuais, à semelhança do que aconteceu com os formadores em fase de preparação da oficina, há muito a ensinar e a aprender, há uma aprendizagem partilhada que apoia a compreensão e implementação de um currículo mais criativo e articulado”, realça um comunicado da associação.

Na Madeira esta iniciativa formativa é acolhida pela Escola Básica 2/3 Dr. Horácio Bento Gouveia no Funchal.

Os interessados podem ainda inscrever-se, até ao início da formação em janeiro, no seguinte formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBf6oo8i9WyP7_RkFvGyIv1Ux6R7wvckN-HiVbG3jUoYJz0Q/viewform