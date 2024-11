OE2025: Pedro Coelho lembra propostas fundamentais “antes recusadas pelo PS”

Sublinhando que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 “é uma boa proposta para o País e deve sê-lo, também, para a Madeira”, o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República, Pedro Coelho, reiterou, hoje, em plenário, que é precisamente isso que se espera do culminar desta fase de negociação na especialidade, “contrariando, assim, a falta de compromisso expressa pelo PS enquanto esteve na governação nacional, nos últimos anos”.

“Os Madeirenses esperam que, também por via deste Orçamento, possam ser asseguradas as respostas que os Governos do PS nunca garantiram ao longo dos últimos 8 anos”, frisou Pedro Coelho, acrescentando que essas respostas passam, na sua maioria, pelas Ereivindicações já expressas pelo PSD/M, junto da República, nas 19 propostas de alteração submetidas, propostas essas que foram acompanhadas pelo Grupo Parlamentar do PSD a nível nacional”.

“Neste Orçamento e, no âmbito da sua discussão na especialidade, focada, também, nas várias propostas de alteração/aditamento que submetemos, está em causa uma transferência extraordinária, por parte do Estado à Região, de 50 milhões de euros, assim como o compromisso, pelo Estado - pela primeira vez e depois de várias promessas socialistas nunca concretizadas - para o lançamento de um concurso público internacional para a existência de uma linha marítima regular de passageiros entre a Madeira e o Continente, uma proposta que, no Orçamento do Estado de 2024, o PS reprovou”, realça Pedro Coelho.

Deputado que, a este propósito, lembra que também consagrados neste Orçamento, enquanto compromissos da AD, estão a “prorrogação do Regime da Zona Franca da Madeira por mais dois anos - que o PS boicotou no passado - e o financiamento em 50% à obra do novo Hospital num apoio que será atualizado nos seus custos em função da inflação, proposta essa igualmente recusada pelo PS no OE do ano passado”.

A regularização das verbas relativas ao Passe SUB 23 e o facto dos custos relativos aos meios aéreos de combate a incêndios na Região serem assumidos pelo Estado são outras das propostas consagradas neste Orçamento destacadas por Pedro Coelho que, neste último caso, lembra que, também aqui, “o PS defende agora o que anteriormente, em 2024, chumbou”.