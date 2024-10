OE2025: JPP diz que “Albuquerque e Montenegro enterraram as legítimas aspirações dos madeirenses”

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) considera que a proposta de Orçamento de Estado do PSD/CDS para 2025 “é uma autêntica desilusão para as legítimas aspirações dos madeirenses”.

“Além da Região receber menos 21 milhões do que o ano anterior, a ligação Ferry, que segundo Miguel Albuquerque seria assumida pela República, o pagamento dos subsistemas de Saúde, os meios aéreos de combate aos incêndios, o pagamento de apenas 86 euros nas viagens até ao Continente, tudo isto foi completamente apagado desse documento orçamental”, critica Élvio Sousa, citado em comunciado de imprensa emitido após “uma primeira análise ao documento entregue esta tarde na Assembleia da República”.

“Pode afirmar-se que Montenegro, amigo de Albuquerque, enterrou de vez as reivindicações da Autonomia e dos madeirenses”, lamenta o líder do JPP, que estranha o “silêncio dos deputados eleitos pelo PSD à Assembleia da República e também do CDS Madeira, aliado do Governo de Albuquerque, mostram que estão, neste momento, a engolir em seco”.

“A velha máxima de que governos da mesma cor política seriam benéficos para as regiões autónomas cai por terra, e uma vez mais o ímpeto centralista de Montenegro sobrepõe-se aos direitos dos povos insulares”, acusa Élvio Sousa, citado no mesmo comunicado.

Perante este cenário, o JPP “exorta aos eleitos para a Assembleia da República que dizem defender a Autonomia, a trabalharem ativamente em sede de especialidade, por forma a garantirem que a Madeira seja respeitada na sua integridade e legitimidade”.