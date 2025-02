A presidente da Câmara em Regime Temporário de Funções, Sónia Pereira, acompanhada pelo executivo municipal, visitou esta manhã as obras do caminho agrícola da Achada-Chote, na freguesia do Jardim da Serra. A empreitada, iniciada em julho de 2020, entra agora na fase de conclusão, após a resolução de questões relacionadas com a propriedade de terrenos.

A obra, que representa um investimento de aproximadamente 2,8 milhões de euros, consiste na construção de um caminho agrícola com dois ramais, totalizando cerca de 1300 metros de extensão. Este investimento estratégico, financiado a 85% pelo PRODERAM e com o remanescente assegurado pelo orçamento municipal, visa dinamizar o setor agrícola da região, melhorando significativamente o acesso aos terrenos e beneficiando os moradores locais.

A previsão é que a empreitada esteja concluída, o mais tardar, até ao final de junho, sendo que a autarquia está a envidar todos os esforços para antecipar a sua conclusão, proporcionando assim maior comodidade à população.

O caminho agrícola da Achada-Chote era uma reivindicação antiga dos agricultores e residentes da área. O novo arruamento permitirá o acesso automóvel a uma extensa zona agrícola e às habitações, anteriormente acessíveis apenas por vias pedonais. Além de facilitar o trabalho dos agricultores, a infraestrutura contribuirá para o aumento do rendimento da atividade agrícola e para a valorização da paisagem e atratividade turística do concelho.

O traçado do novo arruamento inclui um ramal principal de 905 metros, ligando o sítio da Achada ao sítio do Chote, e um ramal secundário de aproximadamente 340 metros, que será uma via sem saída. A faixa de rodagem terá uma largura de 4 metros, acrescida de uma valeta de 0,50 metros para o escoamento das águas pluviais. A obra contempla ainda a implementação de infraestruturas essenciais, como rede de rega, distribuição de água potável, drenagem de esgotos domésticos e iluminação pública, garantindo melhores condições para a população local.

A presidente da Câmara em Regime Temporário de Funções, Sónia Pereira, sublinha a importância deste investimento para o desenvolvimento sustentável da freguesia do Jardim da Serra. “A aposta do município na melhoria das infraestruturas agrícolas reflete o nosso compromisso com a população e com o setor agrícola. Sendo o Jardim da Serra, uma freguesia onde a agricultura desempenha um papel fundamental este tipo de infraestruturas é essencial. Este é o quarto caminho agrícola construído na localidade durante o atual mandato autárquico, juntando-se às intervenções já concluídas nos caminhos agrícolas do Luzirão, das Romeiras e do Caminho do Sá. Além disso, a autarquia está a finalizar o projeto de alargamento da Travessa do Inglês.