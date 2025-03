A possibilidade das obras do novo hospital pararem no verão é a manchete do JM desta quarta-feira. Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas em exercício, atribui o facto à instabilidade política que, segundo ele, adiou o lançamento do concurso para a terceira fase.

O cortejo Trapalhão, em destaque nesta edição, cumpriu ontem a promessa de ser um momento de sátira e diversão. Trump, Putin, Arruda e os cabeças-de-lista na corrida à Quinta Vigia e à Assembleia Regional, destacaram-se entre os foliões. O carnaval também foi festejado no Porto Santo, Caniço, São Roque do Faial e Seixal.

Élvio Sousa, cabeça-de-lista do JPP às regionais do dia 23 e, assumidamente, candidato a presidente do Governo Regional, é o entrevistado de hoje. Sem linhas vermelhas, aceita conversar com todos para formar um Executivo regional “com várias frentes”.Apresenta 10 medidas fundamentais para a Madeira e lamenta as “ofensas” em alguns cartazes partidários.

’PSD falha reunião e fica fora das mesas de voto de Machico’ é outra chamada à primeira página, alusiva às eleições regionais.

Em Ocorrências, ‘Homem vítima de intoxicação com drogas e álcool’ é o destaque, mas no Jornal encontra outros casos do dia.

