Uma obra junto a uma unidade hoteleira na Zona Velha está a causar indignação, pelo “barulho ensurdecedor” das máquinas, que não tem deixado os clientes e residentes naquela área descansar. Ainda mais por estar a funcionar num sábado.

O empresário Américo Gonçalves, da Quinta Bela de São Tiago, mostrou-se revoltado com o facto de as máquinas estarem, “estranhamente”, a trabalhar a um sábado, começando pela manhã “a escavar e a partir pedra, com um barulho ensurdecedor, que ultrapassará”, na sua opinião, os limites estipulados por lei, não deixando os hóspedes descansar, tendo alguns se apresentado “de malas feitas na receção” para saírem do hotel por causa do barulho.