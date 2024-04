Obra do Governo Regional nas Águas Mansas põem em causa segurança da população, diz CDU

Pela voz de Ricardo Lume, a CDU condenou, hoje, as obras que decorrem no sítio das Águas Mansas, na freguesia da Camacha, as quais, no seu entende, colocam em causa da segurança dos ali residentes.

“Uma vez mais é a própria intervenção do Governo Regional que coloca em risco a população e os seus bens, desta vez no sítio das Águas Mansas, através da canalização das águas pluviais para a Estrada Padre Alfredo Vieira, situação que segundo os moradores desta localidade coloca em causa a segurança de diversas habitações”, aclarou o parlamentar, que mais lembrou que aquela é uma localidade “com grande pluviosidade, um declive acentuado e com recorrentes arrastões de pedras e terras provenientes da zona da Lagoa das Águas Mansas”.

Perante esta situação, o partido garantiu que vai questionar o executivo madeirense sobre esta situação e os seus possíveis riscos.

Mais informa que os moradores desta localidade, com quem a CDU esteve esta manhã reunida, estão dispostos a desenvolver formas de luta para defender a sua segurança e já estão a recolher um abaixo-assinado dirigido ao Governo Regional para que seja travada esta intenção de desviar e canalizar em manilhas as águas pluviais para a Estrada Padre Alfredo Vieira.