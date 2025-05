Brício Araújo, deputado social-democrata, balizou o seu discurso nesta manhã de discussão do Programa do XVI Governo Regional no “atraso”, que considera ter sido propiciado pela oposição e com o qual o PSD nunca alinhou.

Dirigindo várias críticas à bancada do PS, Brício Araújo foi perentório ao afirmar que este Programa de Governo “reduz o IRS em todos os escalões (...) a Madeira vai ter o IRS mais baixo em todo o país”.

“Isto é o compromisso com o imposto direto”, vincou. A resposta, dada pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, veio com reafirmação de que este Programa continua a “pugnar pela qualidade de vida dos madeirenses”.