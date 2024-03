”Mascarar a real dimensão do programa do desemprego”, assim afirmou Nuna Morna (IL) em relação aos POT, havendo, a seu ver, a percepção que o número de desempregados é menor do que o real. Esta “vulnerabilidade”, advogou Nuno Morna, leva ao abuso por parte de entidades empregadoras.

Diz que urge o reforço da transparência, saber quais os verdadeiros critérios de seleção, por exemplo, mostrando que não é contra estes programas.

Mónica Freitas (PAN), lembrou a “taxa de empregabilidade que não devemos ignorar”, e diz que esta é uma proposta que convoca à reflexão, mas as medidas são difíceis de aplicar.

“Nada acrescenta nesta matéria”, afirmou, por fim, Carlos Fernandes (PSD), que diz que mais de 70% dos colocados são desempregados de longa duração. “O POT (Programa de Ocupação Temporária de Desempregados) permite aos seus participantes se sentirem úteis”, defendeu.

Nesta altura, na sessão plenária que decorre na ALRAM, continua a ser discutida a “Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PCP, intitulado “Combate ao uso abusivo de programas de ocupação de desempregados e estágios profissionais com o fim de substituição de postos de trabalho permanentes”.