Nuno Morna começou a sua participação no debate na generalidade do ORAM para 2025, dando uma prenda de Natal a Miguel Albuquerque, nomeadamente um livro da sua autoria sobre o socialismo, do qual consta um capítulo sobre orçamentos.

Por outro lado, a Iniciativa Liberal criticou o governo por dedicar muito dinheiro e medidas para subsídios. Nuno Morna entende que um subsídio não é um investimento, mas sim vem perpetuar a dependência, é paliativo.

Rogério Gouveia discordou, reafirmando que os subsídios são investimentos não só em prol dos madeirenses, mas também das empresas que passam por dificuldades.

Nuno Morna apontou outros exemplos dos quais discorda desta feita na proposta do PIDDAR para 2025, como a bitcoin regional, comentando que deveria se denominar “banana coin”, ou apoio para uma escola de pilotagem ou um “mini zoo”, considerando de despesismos.

O secretário regional registou a postura teatral de Nuno Morna, nas suas palavras, mas considerou que o deputado viu o documento, mas passou ao lado do que é importante, como os valores para a execução do programa Madeira 2030, apoios para o desenvolvimento rural e das pescas. “Temos no programa de investimentos, muitas marcas do que é o nosso Orçamento”, sublinhou Rogério Gouveia, lembrando que as políticas seguidas pelo governo têm tido resultados positivos. “Não serão alguns dos exemplos que aqui apontou que vão impedir que tenha uma decisão responsável nesta casa”, desafiou o governante dirigindo-se ao deputado único do IL.