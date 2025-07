O secretário regional da Agricultura, Nuno Maciel, foi hoje a Santana, onde participou no arranque do 24 Horas a Bailar, iniciativa que visa promover o folclore regional. Nuno Maciel visitou os 11 stands concelhios e enalteceu a importância do evento, dizendo que é compromisso do Governo continuar a apoiar a iniciativa e até repensá-la.

Amanhã, 21 grupos de folclore desfilam às 15 horas, com a presença de Miguel Albuquerque.