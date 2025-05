O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, aproveitou um encontro de apresentação de cumprimentos com o Embaixador e Representante Permanente de Portugal junto da União Europeia, Pedro Costa Pereira, para defender a necessidade de novos investimentos para Agricultura e Pescas no quadro do atual contexto europeu.

“Foi uma reunião para apresentação de cumprimentos, mas ficou bem claro a linha e a estratégia que Portugal, nomeadamente as Regiões Autónomas, devem seguir tendo em conta o atual contexto de alguma incerteza que se vive na Europa”, disse Nuno Maciel, citado num comunicado de imprensa que deu a conhecer a posição da Região que foi transmitida na reunião, que surgiu no âmbito do Fórum – Regiões Ultraperiféricas, realizado em Bruxelas.

O foco do Fórum esteve no setor primário, daí a atenção dada ao POSEI, recorda-se na nota, que sublinha “o momento determinante onde se discute nas instâncias europeias a definição do próximo quadro financeiro plurianual”.

“Estou convencido que tanto a Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia como o Gabinete de Representação em Bruxelas da Região Autónoma da Madeira tentarão sensibilizar a Europa para que Portugal e Regiões Autónomas tenham os seus interesses assegurados”, afirmou o governante.

O comunicado recorda que o “reforço de verbas do POSEI para as Pescas e Agricultura tem merecido grande discussão no seio da Europa onde a Região tem alertado para os condicionalismos que as RUP’s enfrentam, sendo, por isso, necessário rever a atribuição dos valores para que seja possível dar continuidade ao desenvolvimento do sector primário”.

No encontro marcou presença Rita Andrade, Conselheira Técnica da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER).