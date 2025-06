Bom dia!

José Luís Nunes está “praticamente” fora das autárquicas no Funchal. A saída, revelada em exclusivo pelo JM, ocorrerá por razões pessoais e coloca um problema ao PSD que Albuquerque diz estar preparado para resolver. O presidente do partido ainda vai reunir com o pediatra este fim de semana, rejeita falar em substitutos e lamenta apenas que Pedra “não se recandidate”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a ilha dourada. Defesa do Porto Santo motiva discussão. Elogios e críticas, sempre com propósito de melhorar a qualidade de vida dos porto-santenses, resultaram num debate animado promovido no âmbito do projeto Jornadas Madeira.

Saiba ainda que easyJet transportou mais de 10 milhões na Madeira e que ETAR foi “feita em tempo recorde”. Cristina Pedra elogia a “maior obra do município de todos os tempos”.

Não perca também um Antes e Depois. Ucranianos sofrem à distância. Cerca de 900 ucranianos continuam a residir na Região, três anos após o início da guerra. Sentem os mesmos problemas dos madeirenses, nomeadamente no acesso à habitação.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje.

Bom dia e bom fim de semana!