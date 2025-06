Bruno Melim foi o terceiro orador no período antes da ordem do dia, naquela que é a 21.ª sessão plenária da atual legislatura, que decorre ao longo da manhã desta terça-feira no hemiciclo madeirense.

O deputado do PSD elencou números do turismo e resultados económicos daí advindos, recuperando números de 2019, antes da covid e comparando-os com os atuais.

Nas suas contas “aumentou em 53% o número de passageiros”, passando dos 443 mil de então para os 678 mil de 2024, lembrando que oferta de lugares passou de cerca de meio milhão naquela primeira data para cerca de 850 mil no fecho do ano passado.

Elencou também os benefícios financeiros, as taxas de ocupação que vão batendo sucessivos recordes, e esclareceu a oposição acerca das tomadas de decisão do Executivo madeirenses, que considera assertivas.

De resto, à bancada socialista abordou também a questão da privatização de percursos, aqui já em resposta à socialista Sílvia Silva.

“Não temos horror ao privado, desde que se possamos fazer uma gestão equilibrada do território”, destacou Bruno Melim.