O Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta realizou hoje, junto à entrada principal do Mercado dos Lavradores uma iniciativa para defender o direito à habitação.

Duarte Sousa porta-voz do Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta no decurso da iniciativa explicou que “O movimento Porta a Porta – Casa para Todos, Movimento pelo Direito à Habitação, surge dos graves problemas atualmente enfrentados pela maioria das pessoas que vivem e trabalham em Portugal no acesso à habitação”.

A crise na habitação que hoje se enfrenta “não é conjuntural, antes estamos perante um problema crónico e estrutural – provocado por anos e anos de desinvestimento e ausência de políticas públicas adequadas à concretização do direito de todos e todas a uma habitação digna; é imperativo e urgente combater o problema do acesso à habitação, construindo coletivamente soluções e exigindo de quem nos governa a adoção de políticas verdadeiramente consequentes nas vidas das pessoas!”.

Duarte Sousa concluiu dizendo que “é inaceitável que o custo das habitações na Madeira continuem a subir de forma insustentável”, enquanto “tantas famílias são empurradas para a margem por não conseguirem arcar com as rendas exorbitantes”.

No entender do responsável pelo movimento, chegou “o momento de dizermos basta a esta escalada de preços que torna impossível o direito básico à habitação”.

Nesse sentido, o movimento propõe:

- Baixar e regular as rendas, e alargar a duração dos contratos;

- Pôr fim aos despejos, desocupações e demolições, sem alternativa de habitação digna;

- Colocar no mercado os imóveis devolutos e aumentar o parque de habitação pública;

- Rever as licenças para o alojamento local;

- Baixar as prestações, colocando os lucros da banca a pagar o aumento das taxas de juro.