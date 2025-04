Um capotamento ocorrido na tarde desta terça-feira, no Caminho do Comboio, no Funchal, deixou um homem encarcerado, obrigando à intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O acidente aconteceu em frente à Escola da Levada, pouco antes das 17 horas. Um carro ligeiro capotou lateralmente, deixando preso no seu interior um homem com idade na casa dos 70 anos, que se encontrava consciente e apenas com ferimentos considerados ligeiros.

Foi acionada uma equipa de emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa, composta por quatro elementos, apoiados por uma ambulância, bem como sete operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por duas viaturas, para proceder ao desencarceramento da vítima.No local esteve também a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).