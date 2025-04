Turismo: Reclamações sobem 24% no primeiro trimestre; Ryanair e TAP as mais visadas

O Portal da Queixa registou um aumento de 24% das reclamações no primeiro trimestre do ano, no setor dos hotéis, viagens e tuurismo. Foram mais 315 reclamações, por comparação com o primeiro trimestre de 2024, com 1.270 queixas.

De acordo com um comunicado, relativo a esta estatística, entre os dias 1 de janeiro e 31 de março, os sites de Reservas de Viagens e Companhias Aéreas foram as subcategorias mais visadas e a Ryanair e TAP lideram volume de reclamações nas companhias aéreas.

Segundo os dados aferidos pelo Portal da Queixa, “entre as subcategorias mais reclamadas estão os Sites de Reservas de Viagens (58.2%) e Companhias Aéreas (18.8%). Em terceiro lugar estão os Sites de Reservas de Alojamento (10.2%). Seguem-se os Marketplaces – Viagens, Produtos e Serviços (6%) e as Agências de Viagens a acolheram 3.4% das reclamações. Já os Hotéis e Cadeias Hoteleiras somaram 1.4% das ocorrências”.

A cobrança indevida é reportada em 53.6% dos casos, adianta a fonte. Os principais motivos de reclamação dos consumidores dirigidos ao setor de Turismo, abrangem reclamações sobre cobranças ou débitos não autorizados, erros de faturação, cobranças abusivas ou em duplicado, renovação automática indevida, e outras inconsistências relacionadas com pagamentos. Seguem-se a falta de qualidade do serviço/atendimento (12,9%) e as dificuldades com a execução dos reembolsos (12%).

Já os problemas com o voo e bagagem (cancelamento ou atraso de voos, extravio, danos ou atrasos na entrega de bagagens, e dificuldades com processos de check-in e embarque) geraram 8% das reclamações, revela o Portal da Queixa. Na origem de 3.3% das ocorrências esteve a insatisfação com os produtos e serviços.

“Entre as companhias aéreas, a Ryanair e a TAP mantêm o pódio das marcas mais reclamadas, com a companhia britânica a absorver 26% das reclamações e a operadora nacional a recolher 25%. Seguem-se a Easyjet (13.3%), a STP Airways (3.67%), a Vueling (3.67%) e a SATA (3%)”, refere o comunicado.

Relativamente às entidades com melhor Índice de Satisfação (IS) – uma avaliação da responsabilidade dos consumidores –, são destacados “com elevada performance” os Sites de Reservas de Alojamentos: Traventia (com 85.2 em 100 pontos), Airbnb (83.3), eDreams (81.3) e Destinia (77.6).

Nas Agências de Viagens: a melhor pontuação vai para a Rickytravel com um IS pontuado em 83.1, a Top Atlântico com 74 de IS e a IBS Portugal com 70.8. Já nos Marketplaces - Viagens, Produtos e Serviços, sobressai o Odisseias com um IS de 63.4.

Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, citado no comunicado, considera que a reputação do setor tem sido colocada em causa pela falta de apoio ao cliente, pela desorganização e incapacidade de resolução, bem como pela desinformação e pela apatia dos reguladores.

“Constatámos que as reclamações dirigidas aos vários intervenientes do setor do Turismo têm vindo a aumentar, desde os agentes de viagens, sites de reservas, companhias aéreas e as cadeias hoteleiras, pelos mais variados motivos, contudo, muitos consumidores apontam a desinformação e a falta de apoio ao cliente como principais motivos, o que revela a desorganização e incapacidade de resolução de problemas, colocando em causa a confiança e a reputação do setor. Infelizmente, continuamos a assistir à apatia dos reguladores, que são impotentes face às ofertas publicadas na internet, nomeadamente nas reservas em plataformas digitais, que devem ser combatidas através de ações que incrementem a literacia digital dos consumidores.” - conclui.