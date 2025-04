O Núcleo da Madeira do Movimento Democrático de Mulheres (MDM), lança, em comunicado endereçado à imprensa, um apelo à mobilização popular para a manifestação do 1º de Maio, reafirmando a igualdade das mulheres como prioridade central da sua luta.

Sob o lema “A Luta pela Igualdade das Mulheres é Prioridade da Nossa Luta!”, o MDM destaca a importância de manter vivos os valores de Abril e de os projetar nas gerações futuras. A organização defende uma política centrada na justiça social, no progresso e no desenvolvimento do país, assente na construção de uma verdadeira igualdade entre mulheres e homens.

“As mulheres têm enfrentado desafios significativos nem várias áreas da vida e é essencial que todos nós nos unamos para exigir mudanças políticas que garantam igualdade salarial, acesso a oportunidades de emprego e proteção contra discriminação. Na Região Autónoma da Madeira, como em todo o País, é fundamental que também as mulheres se mobilizem e participem na Manifestação do 1º de Maio, com concentração às 10h junto à Assembleia Legislativa Regional, provando com a nossa intervenção que a igualdade na vida e no trabalho é imperativo para o progresso social e económico da Região e do País.”, lê-se no comunicado. O MDM sublinha ainda que as mulheres continuam a enfrentar desigualdades salariais, discriminação no acesso ao emprego e falta de proteção no local de trabalho.

A concentração está marcada para as 10h da manhã do dia 1º de Maio, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.