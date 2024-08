O NRP Bartolomeu Dias chegou, esta manhã, ao Porto do Funchal.

A fragata, que se encontra a realizar a viagem de instrução dos cadetes dos 3º e 4º anos da Escola Naval, abrirá a visitas no sábado dia 17 de agosto, entre 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 18h00.