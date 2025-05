O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença na manhã desta sexta-feira na inauguração do Central Pools Parking, novo parque de estacionamento localizado na Vila do Porto Moniz.

A infraestrutura, com 135 lugares, resulta de um Contrato de concessão da conceção, construção e exploração de um parque de estacionamento no Porto Moniz, celebrado a 20 de agosto de 2024 com a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira S.A. e ultrapassará dois milhões de euros, sendo que foram já investidos cerca de 700 mil euros.

Na ocasião, Eduardo Jesus começou por saudar as empresas envolvidas na concretização do projeto, nomeadamente a Saúl & Filhos e a Soltráfego, mas sobretudos aos investidores, João Carlos, Francisco Nunes e Luís Santos.

O governante sublinhou que João Carlos e Francisco Nunes têm contribuído para “uma transformação, uma modernização, deste município que é um ponto de atração turística fantástico e reconhecido internacionalmente E esse contributo é definitivo para a perceção que as pessoas têm do Porto Moniz”, acrescentou.

“Com esta sociedade com Luís Santos, deixam aqui um outro contributo igualmente importante”, disse o secretário regional, referindo-se ao Central Pools Parking, afirmando que este não é um parque de estacionamento qualquer. “Foi concretizado com grande preocupação e as soluções que foram aqui encontradas e realizadas têm preocupações ambientais”, refere. “Este é um aspeto muito importante. Nós, cada vez mais, temos de ter presente que aquilo que nós produzimos, ou aquilo que nós consumimos, tem um impacto no ambiente e nós temos que saber compensar o ambiente desse impacto para vivermos em harmonia. E este estacionamento tem isso, desde as tintas que foram utilizadas para a marcação dos lugares, ao piso em que estacionam os automóveis, aos espaços verdes, tudo isto foi pensado para que ecologicamente este parque fosse uma referência”, enalteceu Eduardo Jesus.

O governante que detém a pasta do Turismo, do Ambiente e da Cultura, salientou que este aspeto é de maior importância pois, a perceção dos investidores relativamente às preocupações ambientais está em linha com o posicionamento atual da Região. “A Madeira está num processo de certificação da sua sustentabilidade, onde a dimensão ambiental é extraordinariamente importante. Um dos fatores que mais pesa na decisão de um turista hoje em dia, é se há consciência ambiental no destino para onde querem ir”.

Eduardo Jesus aproveitou ainda para reiterar a disponibilidade do Governo Regional para, em conjunto com a autarquia local, continuar a promover as melhores soluções para as circunstâncias que o crescimento ao nível da procura turística tem vindo a permitir, nomeadamente no que diz respeito à freguesia do Seixal.

João Carlos Nunes, sócio-gerente da empresa promotora, referiu que o novo parque de estacionamento “vem dotar o Porto Moniz de maior organização e controlo na mobilidade urbana”, salientando que a inauguração da infraestrutura só foi possível devido à colaboração de todas as entidades envolvidas, governamentais e autárquicos, privados, entre outros.

O empresário referiu que no espaço foi colocado um quadro que mostra a embarcação Búteo que durante muitos anos assegurava o transporte de mercadorias que eram depois comercializadas. “Na altura não havia turistas e essa era a forma das populações sobreviverem”, recordou, acrescentando que essa imagem simboliza como o mundo mudou e hoje os turistas já procuram o Porto Moniz, utilizando os automóveis para ali chegarem.

“Por isso este parque de estacionamento é fundamental para as pessoas do Porto Moniz continuarem a obter a sua subsistência, porque sem estacionamento, o Porto Moniz ficará sem visitantes e, consequentemente sem comércio”, disse João Carlos Nunes. “Este é um investimento totalmente privado que ficará 100% ao serviço do público”, sublinhou ainda.