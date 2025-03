O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o novo comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.

No decurso deste encontro, o comandante da Zona Marítima da Madeira transmitiu os objetivos principais a que se propõe durante o seu mandato, designadamente a preocupação com o recrutamento e retenção de efetivos, e aproveitou para evidenciar os investimentos que a Marinha Portuguesa prevê executar ao nível dos novos patrulhas oceânicos, os quais permitirão “um reforço significativo de meios para o desenvolvimento da sua missão” na Região.

O representante da República manifestou o seu reconhecimento pelo importante papel que a Marinha vem, “desde sempre”, desempenhando na Região, salientando, em especial, “o esforço de defesa da soberania nacional nos nossos mares, e o grande investimento que tem vindo a ser feito nos meios logísticos ao serviço da comunidade, com destaque para os equipamentos não tripulados e para as instalações de apoio nas Ilhas Selvagens, e desejou ao novo comandante da Zona Marítima da Madeira as maiores felicidades no desempenho da sua missão”, lê-se na nota enviada pelo gabinete de Ireneu Barrero.