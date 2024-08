Sem querer desvendar as mudanças a serem efetuadas no Conselho de Administração do SESARAM, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil divulgou que, até ao final da semana, será conhecida a nova equipa.

Pedro Ramos deixou um agradecimento a quem faz parte da atual equipa, não divulgando se serão mantidos alguns elementos. Apesar de não confirmar, é expectável a saída de Herberto Jesus da presidência do SESARAM.

Reafirmou que até ao final da semana, o novo elenco será apresentado, desta feita pelo presidente do Governo Regional.

”Vai haver mudanças. Vamos começar um novo ciclo” no Serviço Regional de Saúde.

Declarações prestadas aos jornalistas à margem da sessão de abertura de um curso de primeiros socorros, promovido pelo SESARAM.