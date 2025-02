As piadas sobre o caso das malas do ex-deputado do Chega não param de fazer eco, e agora, depois do cartaz da Calheta, que o JM noticiou, aqui, é a vez de os automobilistas e transeuntes se depararem com o mesmo, mas em pleno Funchal.

O cartaz está instalado na na Praça da Assicom, também conhecida popularmente como rotunda do Anjo ou do Enforcado, no Funchal. Trata-se de um cartaz de propaganda do partido Chega, mas com a ironia de ter pendurado uma mala de viagem.

O gesto é uma clara alusão ao recente escândalo envolvendo Miguel Arruda, antigo deputado do partido, no olho do furacão após suspeitas de envolvimento no furto de malas no aeroporto de Lisboa.

