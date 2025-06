A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença esta segunda-feira, dia 30 de junho, no Campo Polidesportivo da Nazaré, na sessão de apresentação da nova atividade da Academia Jovem Ativo (AJA) — um projeto de inclusão social que dá agora início a uma nova fase com práticas de motociclismo juvenil, em colaboração com a Associação de Motociclismo da Madeira (AMM).

A iniciativa, promovida pela Associação Casa do Voluntário, contou também com a presença do Diretor Regional do Desporto, David Gomes, da representante da Casa do Voluntário, Dina Silva, da representante do IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, Helena Correia, e do presidente da AMM, Colin Ferreira.

Durante a sessão, Paula Margarido sublinhou o valor deste projeto “que oferece oportunidades reais de crescimento, aprendizagem e inclusão a crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos”, elogiando a aposta na nova vertente de Supermoto e Flat Track. A governante destacou ainda que “a vida destes jovens pode ser guiada com segurança, disciplina e confiança — e o motociclismo, aqui, é muito mais do que um desporto, é um veículo de transformação social.”

Após os discursos institucionais e a apresentação técnica do novo programa, os presentes assistiram a uma demonstração prática, protagonizada por três jovens motards, incluindo o mais jovem piloto, com apenas 6 anos, que mostrou, com entusiasmo e segurança, o potencial desta modalidade integrada num ambiente formativo e educativo.

O projeto AJA, já com provas dadas no Bairro da Nazaré, integra valências formativas, desportivas, educativas e lúdicas, e assume-se como uma resposta estruturada a realidades familiares marcadas por dificuldades de acesso a atividades extracurriculares. Com o apoio do Governo Regional da Madeira e parcerias locais, o AJA continua a crescer, agora também “com rodas”.