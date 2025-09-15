MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Nova Direita acusa Governo Regional de abrandamento da construção de habitação.

    Nova Direita acusa Governo Regional de abrandamento da construção de habitação.
    O coordenador regional da Nova Direita deixa uma chamada de atenção ao Executivo pela “necessidade urgente de olhar para às famílias que se encontrem na linha de emergência”. ND
Redação

Região
Data de publicação
15 Setembro 2025
18:18
Comentários

O coordenador do núcleo da Madeira do partido Nova Direita, Paulo Azevedo, esteve esta segunda-deira reunido com o Instituto de Habitação da Madeira, com o “intuito de perceber a forma como irá ser determinada a seleção das rendas reduzidas”.

Relativamente a habitação social, o partido refere que “lhe foi transmitido que 20% da construção do PRR irá ser para habitação social destinada às famílias com carência habitacionais”

Paulo Azevedo reconhece que não é fácil dar resposta na totalidade das carências existentes e um dos motivos dessa falta de resposta se deve ao “abrandamento da construção de habitação por parte do Governo Regional, deixando assim às famílias no desespero”.

O coordenador deixa uma chamada de atenção ao Executivo pela “necessidade urgente de olhar para às famílias que se encontrem na linha de emergência”

“São pessoas que têm o seu trabalho e que infelizmente se viram obrigados a terem que abandonar a sua habitação devido a finalização de contratos de aluguer e não existir a possibilidade de renovação, e não esquecendo também as vítimas de violência doméstica devidamente identificadas”, detalha ainda.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas