Nova Direita acusa Governo Regional de abrandamento da construção de habitação.

O coordenador do núcleo da Madeira do partido Nova Direita, Paulo Azevedo, esteve esta segunda-deira reunido com o Instituto de Habitação da Madeira, com o “intuito de perceber a forma como irá ser determinada a seleção das rendas reduzidas”.

Relativamente a habitação social, o partido refere que “lhe foi transmitido que 20% da construção do PRR irá ser para habitação social destinada às famílias com carência habitacionais”

Paulo Azevedo reconhece que não é fácil dar resposta na totalidade das carências existentes e um dos motivos dessa falta de resposta se deve ao “abrandamento da construção de habitação por parte do Governo Regional, deixando assim às famílias no desespero”.

O coordenador deixa uma chamada de atenção ao Executivo pela “necessidade urgente de olhar para às famílias que se encontrem na linha de emergência”

“São pessoas que têm o seu trabalho e que infelizmente se viram obrigados a terem que abandonar a sua habitação devido a finalização de contratos de aluguer e não existir a possibilidade de renovação, e não esquecendo também as vítimas de violência doméstica devidamente identificadas”, detalha ainda.