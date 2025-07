As notas das provas nacionais do 9.º ano já estão a chegar às escolas e o Ministério da Educação deu ordens para que todos os alunos reprovados fiquem automaticamente inscritos para a 2.º fase, revelou à Lusa a associação dos diretores.

“Aqui na minha escola ainda não chegaram, mas tenho conhecimento de escolas que já receberam as notas”, afirmou Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) e diretor emérito da escola Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, em Cinfães.

Manuel Pereira revelou ainda que por volta das 14:00, as escolas receberam “uma nota do Ministério da Educação a dizer que os alunos que não se encontram aprovados ficam automaticamente inscritos para a 2ª fase”.

Na Madeira, as escolas também já estão a receber as pautas. É o caso da escola Básica e Secundária PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, que comunicou, através das redes sociais, que já tem afixadas as notas.

Outras escolas, como a Jaime Moniz e a escola básica e secundária de Santa Cruz, optaram por alterar a data das matrículas para amanhã. O Liceu manteve, contudo, o horário das 13h Às 17 horas do dia de hoje para o processo.