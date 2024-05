Nó do Lido: Obras nas redes de água motivam alterações na circulação rodoviária

A Câmara Municipal do Funchal informou hoje que será necessário proceder a alterações temporárias à circulação rodoviária no Nó do Lido, com início na próxima segunda-feira, 6 de maio, e com previsão de reabertura na sexta-feira, 14 de junho.

Estas alterações surgem na sequência da empreitada municipal de “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase”, e terão influência nos seguintes arruamentos:

· Condicionamento à circulação rodoviária e proibição de estacionamento na Rua da Casa Branca, segmento entre a Rua Velha da Ajuda e a Estrada Monumental;

· Condicionamento à circulação rodoviária e proibição de estacionamento na faixa norte da Estrada Monumental, segmento entre a Rua da Casa Branca e a doca de estacionamento junto ao Centro Comercial Monumental Lido;

· Condicionamento à circulação rodoviária e proibição de estacionamento entre a praça de táxis da Rua Simplício dos Passos Gouveia e a inversão de marcha no Nó do Lido;

· Interrupção à circulação rodoviária na inversão de marcha no Nó do Lido;

· Condicionamento à circulação rodoviária e proibição de estacionamento na Rua do Gorgulho, segmento entre a Estrada Monumental e a praça de táxis da Rua do Gorgulho;

· Interrupção à circulação rodoviária na Rua do Gorgulho, a sul da praça de táxis. Como alternativa, os condutores devem circular pelo arruamento que faz a ligação entre a Rua do Gorgulho e a Rotunda de Leichlingen, localizado a norte do Jardim do Lido.

As praças de táxis da Rua da Casa Branca, Rua Simplício dos Passos Gouveia e Rua do Gorgulho, apenas ficam desativadas durante a realização das intervenções nesses arruamentos.

A CMF agradece desde já a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que se solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Para mais informações consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.