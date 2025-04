Bom dia!

A atual presidente das Sociedades de Desenvolvimento deixa o lugar vago e vai liderar o Instituto de Segurança Social da Madeira. Há mais ajustes por fazer em diferentes cargos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o futuro do Região. Governo assume urgência. Miguel Albuquerque definiu ontem a necessidade de aprovar rapidamente o Programa de Governo e o Orçamento. “Não podemos perder mais tempo”, disse, na cerimónia de posse presidida por Rubina Leal. Assembleia encheu para saudar governantes. Ministro Rangel surpreendeu com chegada tardia.

Saiba ainda que a Câmara do Funchal aprova hoje regras do Conselho de Juventude e que Sindicato da Hotelaria aceita aumento de 65 euros.

Jovens bebem menos mas consomem mais drogas é outro assunto de relevo nesta edição que destaca ainda as agressões que assustam em São Martinho e o congresso científico e artístico que decorrerá na Madeira em julho.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!