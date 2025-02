Está prevista a queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira durante a manhã deste sábado.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da atmosfera, hoje o dia irá apresentar-se com céu muito nublado, com abertas a partir do final da manhã.

Podemos ainda contar com períodos de chuva até ao fim da manhã, podendo ser por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, rodando para norte/noroeste a partir da manhã, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), temporariamente com rajadas até 70 km/h, nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo até ao meio da tarde.

Está também prevista uma descida de temperatura. Assim sendo, hoje, os termómetros vão marcar 20ºC de máxima e 15ºC de mínima.

Quanto ao estado do mar, as previsões do IPMA são de ondas de noroeste com 3 a 4 metros, aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros, na costa norte da Madeira. Já para a costa sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo de 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira, num dia em que a temperatura da água do mar irá rondar os 19/20ºC.