Nestlé reforça ajuda ao oferecer três toneladas de produtos ao banco alimentar

Na cerimónia de celebração dos 50 anos da presença da Nestlé na Madeira, a multinacional suíça procedeu à entrega de três toneladas de produtos ao Banco Alimentar da Madeira, tal como o JM anunciou na edição impressa de hoje.

Nas instalações do Banco Alimentar, em Santo António, e na presença de dezenas de parceiros da instituição, Anna Lenns, CEO da Nestlé, destacou que a empresa que administra tem na sua génese o apoio às comunidades onde está inserida.

Por seu turno, Ana Sousa, secretária regional da Inclusão e Juventude, destacou a importância do envolvimento do setor empresarial em projetos de solidariedade social.

“Cada vez mais, na sociedade atual - face aos desafios económicos, às imposições da conjuntura internacional -, é preciso que as nossas empresas assumam a sua quota parte de responsabilidade social, partilhando com a sociedade e com as pessoas mais vulneráveis parte dos seus proventos”, disse a governante, num discurso onde também sublinhou os níveis baixos de desemprego na Madeira. “Há mais de 20 anos que o desemprego não era tão baixo”, referiu.

Já Fátima Aveiro, diretora do Banco Alimentar da Madeira, enfatizou a importância da tríade Estado/empresas/instituições e relevou que é do resultado do contributo das diferentes partes que o Banco Alimentar consegue dar uma resposta tão abrangente.

Sobre a Nestlé, parceira de longa data do banco, Fátima Aveiro mencionou que depois da pandemia houve um incremento da ajuda e uma expansão da ajuda da multinacional, algo que continua a suceder nos dias de hoje.