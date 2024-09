O Porto do Funchal recebe este domingo a estreia do maior e mais recente navio da Princess Cruises, o Sun Princess.

O navio chegou à Pontinha às 6 da manhã vindo de Vigo, tendo partida agendada para as 16 horas de hoje, com destino a Santa Cruz de Tenerife.

Não se cruzará, portanto, na baía funchalense, com o Ocean Explorer, que tem escala no Funchal com chegada apontada para as 19h00.