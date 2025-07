O navio de investigação científica Sir David Attenborough, uma das mais avançadas plataformas flutuantes de pesquisa polar do mundo, encontra-se atracado no porto do Funchal desde este sábado, após ter largado de Port Foster, na Antártida, a 19 de junho.

Em declarações ao JM, o capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, comandante da Zona Marítima da Madeira, esclareceu que esta tratar-se-á de “uma visita de rotina depois de 22 dias no mar”. Tendo em conta o início do inverno no hemisfério sul, no final de junho, e as difíceis condições meteorológicas caraterísticas da região, o responsável considera que “muito provavelmente, o navio terminou a campanha deste ano”. “As condições tornam-se muito marginais para operações científicas no mar”, explicou.

Esta não é a primeira vez que o navio britânico atraca no Funchal, tendo ocorrido uma última passagem em 2023.

Construído como parte de um grande investimento do governo britânico na infraestrutura polar, o Sir David Attenborough é considerado uma peça central da estratégia do Reino Unido para a investigação científica na Antártida e no Ártico. O navio está equipado com instalações científicas especializadas, incluindo laboratórios e instrumentos de última geração que permitem desenvolver estudos multidisciplinares sobre o oceano, o fundo marinho, o gelo e a atmosfera.

Entre os seus recursos avançados, destacam-se os veículos operados remotamente e sistemas de robótica marinha, capazes de recolher dados a partir do oceano profundo, essenciais para compreender os efeitos das alterações climáticas e outros fenómenos ambientais.