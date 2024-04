“Não vale a pena votar no PSD nem nos seus apêndices”

O Bloco de Esquerda acaba de proceder à entrega da lista de candidatos às Eleições Regionais de 2024.À saída do Tribunal Judicial do Funchal, Roberto Almada referiu que, neste ato eleitoral, “o importante é que os madeirenses reconheçam que o Bloco continua a ser uma força fundamental no parlamento da Madeira”.

”Os madeirenses foram feridos no seu orgulho com tudo o que se passou relativamente aos processos judiciais em que governantes estão alegadamente envolvidos”, referiu, frisando que “a alternativa não pode ser o PSD, nem os outros partidos - CDS, Chega, PAN, IL - porque quem votar nessas forças políticas está a votar no PSD”. “O voto útil é naqueles que como o Bloco de Esquerda, no parlamento, têm tido uma postura de garantir a apresentação de propostas que vão de encontro aos interesses das pessoas”, sublinhou.

”Acreditamos que a continuação do BE no parlamento, se possível reforçada, será uma mais valia para os madeirenses que viram muitos dos seus problemas levados à discussão e alguns deles resolvidos”, reiterou o cabeça de lista.Questionado pela comunicação social a propósito da manchete de hoje do Correio da Manhã, Roberto Almada afirmou que “a falta de transparência e as alegadas suspeitas de dirigentes não abona nada em prol da Madeira e madeirenses”.

”Não vale a pena votar no PSD, nem vale a pena votar nos seus apêndices”, reforçou.