No especial eleições Política 5.0, Mónica Freitas, deputada do PAN à Assembleia Legislativa Regional na qualidade de comentadora do programa, defende que os candidatos à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, sem descurar as matérias premente da Região, têm de estar aptos para discutir outras matérias.

“As pessoas estrão a votar pelo círculo eleitoral da Madeira. (...) são candidatos que se juntarão à estrutura nacional e que vão estar lá num todo a trabalhar para o país em geral. E acho que, de facto, focamos sempre nas mesmas questões”, denotou, entendendo que seria também importante saber o que é que não está a funcionar.

“Tem sido mais do mesmo, eleição após eleição (...) não se vê medidas concretas”, reforça.

Mónica Freitas optou por não eleger um vencedor, considerando que quem tem de ganhar são os eleitores. “Sinto muitas vezes nestes debates que não é nada disso que passa; muitas vezes ainda ficam mais confusos”, lamentou.