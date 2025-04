Para além dos seis eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira, também Carlos Pereira poderá estar entre os 230 deputados da composição da próxima Assembleia da República, a sair do ato eleitoral de 18 de maio.

O deputado socialista, que em 2024 foi eleito como 11.º da lista de Lisboa, vai agora a votos como 5.º da candidatura de Setúbal, círculo que desde 2005 nunca elegeu menos de sete deputados socialistas, como de resto sucedeu no ano passado.

A notícia foi confirmada pelo próprio, que deverá ser eleito pela quinta vez consecutiva, as três mais recentes por três círculos diferentes, sendo as duas últimas pela ‘mão’ do secretário-geral do partido, que tem a prerrogativa de escolher um terço das listas deixando os restantes para as respetivas concelhias.

Pese entrar pela lista sadina, “enquanto deputado da República não hesitarei nenhuma vez em defender a Região, sempre que tiver oportunidade ou que os temas da nossa Região sejam apresentados”, garantiu ao JM.

Pereira entrou em São Bento em 2015, pelo círculo da Madeira, liderando a lista que recolheu 20,90% dos votos, elegendo também Luís Vilhena, num quadriénio em que também Adelaide Ribeiro exerceu funções.

Em 2019, outra vez como n.º 1, Carlos Pereira foi o n.º 1 do rol que colocou na República três deputados madeirenses do PS, ‘levando’ com ele Olavo Câmara e Marta Freitas. Em 2022, voltou a figurar como cabeça de lista, seguido de Miguel Iglésias e Marta Freitas, trio que com 31,47% dos votos conseguiu assento parlamentar.

Mas em 2024, quando Paulo Cafôfo foi ele próprio o cabeça de lista, já ficou de fora, sendo que com 19,84% dos votos dos madeirenses, o PS elegeu dois deputados, Cafôfo abdicou quase de seguida, pontificando Miguel Iglésias e Sofia Canha.

Agora, o líder regional voltou a não contar com Carlos Pereira, sendo, então, ‘repescado’ por Setúbal, por vontade expressa de Pedro Nuno Santos.

Pelo PS Madeira vão a votos, sucessivamente na lista, Emanuel Câmara, Sofia Canha, Gonçalo Jardim, Patrícia Agrela, Nilson Jardim e Catarina Nuna.