O presidente do Governo Regional em gestão garantiu esta manhã que não haverá expansão da aquacultura na Calheta, não estando essa matéria prevista no atual governo.

Albuquerque respondia aos jornalistas quando confrontado com polémicas recentes sobre esta indústria naquele concelho, em que estão a ser repostas as jaulas afetadas pelo mau tempo. “Não há nenhum aumento da aquacultura na Calheta”, afiançou, apesar de o secretário com a tutela do Mar, o centrista Rui Barreto, ter admitido que poderia ser aumentada a área.

Albuquerque reforçou: “neste momento não há nenhuma intenção nesse sentido. Não há ampliação. Quem decide isso sou eu. É o governo. E não há nenhuma intenção de ampliar a aquacultura”.

Uma garantia deixada em Santana, onde o governante visitou, acompanhado pelos secretários regionais do equipamento social e das Finanças, um complexo, junto ao Farol de São Jorge, onde serão recuperados 4 fogos habitacionais para o programa ‘Renda Acessível’.