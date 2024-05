A Iniciativa Liberal (IL) propôs hoje que o Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, fosse no futuro transformado num centro de saúde.

Nuno Morna, através de um comunicado enviado às redações, defendeu que “a boa gestão dos dinheiros públicos obriga a que estas instalações e equipamentos continuem a ser utilizados pelos madeirenses que os pagaram, mesmo depois da prevista abertura da nova unidade em Santa Rita”.

A ideia do cabeça de lista do IL às eleições regionais é então a de transformar as instalações das Consultas Externas do Hospital em centro de saúde, “considerando que muitos dos equipamentos existentes são fixos e não podem ser facilmente removidos ou realocados, essa conversão permitiria um uso eficiente dos recursos já instalados”.

O partido aponta ainda que este centro de saúde “poderia proporcionar uma vasta gama de serviços em ambulatório, tais como consultas médicas gerais e especializadas, exames de diagnóstico de primeira linha e tratamentos menos intensivos, atendendo às necessidades da população local de forma acessível e conveniente”.

“Os outros andares do hospital, propomos que sejam destinados a serviços de cuidados continuados. A região tem uma necessidade crescente de instalações dedicadas a cuidados de longa duração, reabilitação e suporte para idosos e pacientes com condições crónicas ou convalescença prolongadas. A conversão desses andares em unidades de cuidados continuados não só preencheria esta lacuna, essencial nos serviços de saúde da região, como também garantiria um uso sustentável do espaço. O modelo será o de concessão adjudicada por concurso público internacional, totalmente transparente e com critérios rigorosos de avaliação da idoneidade e da capacidade técnica e financeira dos concorrentes”, reforça.

A transformação dos espaços do Hospital Nélio Mendonça em instalações de cuidados continuados “é uma possível solução para o sempiterno problema das altas problemáticas”, considera.

“A reconversão do Hospital Nélio Mendonça num centro multifuncional de saúde e cuidados continuados poderia oferecer oportunidades de emprego para profissionais de saúde e técnicos, além de estimular a economia local através da contratação de serviços de manutenção, operações e outros apoios logísticos”, indica.

Além das sugestões já propostas, o IL aponta que “há uma outra importante consideração” a ter em conta que é a redundância hospitalar.

“Recentemente, o incêndio no Hospital de Ponta Delgada destacou a importância crítica de ter capacidades hospitalares adicionais que possam ser rapidamente mobilizadas em caso de emergências ou desastres. A região ganharia, assim, uma valiosa “segunda linha” de recursos médicos, pois a manutenção de instalações hospitalares redundantes é uma prática recomendada em gestão de risco e planeamento urbano, especialmente em regiões isoladas ou insulares como a Madeira, onde as opções de evacuação rápida podem ser limitadas e a importação de recursos de emergência pode enfrentar atrasos significativos”, refere.

A finalizar, Nuno Morna denota que a reutilização adaptativa do Hospital Nélio Mendonça como centro de saúde e de cuidados continuados, bem como a sua função de verdadeira redundância, “não apenas resolveria questões práticas relativas ao aproveitamento de infraestruturas existentes, mas também reafirmaria o compromisso da região com a saúde e o bem-estar da sua população, mantendo a relevância deste espaço na comunidade”.