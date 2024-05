A Iniciativa Liberal – Machico manifestou, hoje, a sua desilusão para o que intitula ter sido um “fracasso de ideias e interesse” da cerimónia de celebração do Dia do Concelho de Machico, ocorrida ontem, no Solar do Ribeirinho.

“Além da fraca participação, o que demonstra o crescente alheamento da população para com a data e a cerimónia, as longas e enfadonhas oito intervenções mais não fizeram do que confirmar o vazio a que se vem gradualmente reduzindo a política e a administração municipal”, aponta um comunicado assinado por António Nóbrega, representante da IL em Machico.

O partido entende ainda que a Câmara,” que não tem nada para mostrar nestes quase 12 anos, quase só realçou a dívida que já não existe”.

“ O Governo teimou em afirmar que sempre esteve pronto para ajudar Machico. Poeira que não entra nos olhos dos machiqueiros. O PSD local, sem capacidade ou propostas alternativas, mais preocupado em lugares e tachos governamentais, repete sempre a mesma cassete”, reforça, entendendo que “de novo, nem uma proposta. Nem uma ideia”.

“Uns e outros andam bloqueados nos seus interesses individuais e na ansiedade do que pode acontecer em próximas eleições”, observa ainda.

Para a Iniciativa Liberal, “bastava um simples novo projeto. Por exemplo, anunciar a intenção camarária de adquirir a parcela de terreno e respetiva moradia, em frente dos Paços do Concelho, entre a Igreja e a Ribeira, que está à venda, para transformar o recinto num espaço público, mantendo a ancestral moradia existente e impedir qualquer construção que descaracterizasse a zona. Isso sim, seria algo entusiasmante. Acordaria a plateia sonolenta. Porque, de paleio sobre a Liberdade e o 25 de Abril, sobre as ajudas ou desajudas do Governo e da Câmara, os machiqueiros estão fartos”, remata.