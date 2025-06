O capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, garantiu, hoje, que a Madeira não tem falta de nadadores-salvadores e que a época balnear avançou sem qualquer percalço. Bruno Teles disse-o aos jornalistas à margem da cerimónia de hastear das bandeiras azul e de qualidade de ouro na praia de areia da Calheta. Uma cerimónia que decorreu esta manhã e que registou a presença do presidente da Câmara, do diretor regional do Ambiente e Mar e de outras entidades da Autarquia calhetense.