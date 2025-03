O CDS/PP-Madeira realizou ontem um convívio entre candidatos, militantes e simpatizantes do partido, num estabelecimento de restauração em Santo António, “nove meses depois do convívio que os centristas realizaram, no mesmo local”, no âmbito de uma ação de campanha para as eleições de 26 de maio.

José Manuel Rodrigues, cabeça de lista dos centristas às eleições de 23 de maio, constatou, na ocasião, que nesse convívio de há nove meses o partido estava “longe de imaginar que estariam de novo reunidos para [novas] eleições, ressalvando o facto de “num espaço de um ano e meio tivemos três eleições na Madeira”.

Por isso, e de forma perentória, disse que “não há democracia nem autonomia que aguente esta balbúrdia. Não há sociedade que se possa desenvolver com esta instabilidade política. Não há economia que possa continuar a crescer se houver esta ingovernabilidade na Madeira”.