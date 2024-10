Bom dia e bom fim de semana!

- Pelas 11h00, o lançamento da publicação ‘25 de Abril – Permanências, ruturas e recomposições’, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 11h00, as obras de beneficiação do piso sintético do Campo Municipal dos Prazeres, na Calheta.

- Arranca às 12h00, no Jardim da Junta de Freguesia de São Martinho, o último dia do Dancilhas – Festival de Danças e Músicas do Mundo.

- As Jornadas Psicopedagógicas: Uma Escola para o Futuro, terminam às 13h00. Na mesa-redonda das 11h30 intervém o professor Eduardo Sá.

- Às 16h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, ‘As Aventuras do Príncipe Achmed’, com Arsénio Martins e Aroma Jazz Trio

- A partir das 17h00, a V Corrida/Marcha dos Professores, junto ao Edifício 2000.

- No Largo da Achada, Camacha, onde decorre a 37.ª edição da Festa da Maçã, pelas 17h30 realiza-se o Cortejo da Maçã.

- Em Santana, no Festival Agrícola e Repentista, às 17h30, o desfile faz-se com tratores. Às 22h30, atua a banda Quinta do Bill.

- Às 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se o concerto da Madeira Camerata com os solistas e os trompetistas Mário Pinto e Rui Vidal, sob a direção do violinista Norberto Gomes.

- No Museu Café, entre as 18h00 e as 23h00, a primeira edição do ‘Oktoberpet’.

- Em Machico, no Festival de Teatro, às 21h00, apresenta-se a peça ‘Furgoneta’.

- Às 22h00, na Estalagem da Ponta do Sol, atua Gisela João nos ‘Concertos L’.