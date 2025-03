Bom dia! É sábado!

* Continua hoje o ciclo de concertos com grupos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, integrado no projeto ‘Cultura no Centro’. Assim, a partir das 11h00, pode assistir à atuação das Ninfas do Atlântico, no Centro Comercial Madeira Shopping.

* Pelas 11h00, o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, no espaço do Pátio Brunch & Bistro, acolhe o evento ‘Património Reabilitado no Feminino’, que pretende destacar o papel das mulheres na reabilitação e valorização do património edificado.

* No âmbito do Mês da Proteção Civil, o Município do Funchal promove, a partir das 11h00, uma ação de formação ‘Identificação do Risco, Análise da Vulnerabilidade e Autorregulação Emocional em Situações de Emergência’, destinada a professores do concelho do Funchal, no CIGMA-Centro Integrado Gestão Municipal Autónoma, em Santa Rita.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 11h30, na Ribeira Brava, onde decorrerão, na praça junto à escola secundária Padre Manuel Álvares, as comemorações do Dia da Polícia Florestal.

* ‘Ecos do Funchal: Uma Sinfonia Paisagista’ é um projeto que une música e identidade cultural, inspirado nos sons e paisagens da cidade. O projeto integra uma residência artística, a decorrer de hoje até 14 de março. A sessão de hoje no Estúdio de Criação Artística realiza-se entre as 11h30 e as 13h00, e permitirá ao público conhecer o processo criativo por trás da obra e participar numa experiência musical interativa.

* A Associação de Bandolins da Madeira promove um concerto às 15h30, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.

* A banda madeirense NAPA atua hoje a partir das 21h00 na grande final do Festival da Canção 2025, com transmissão na RTP1.

* Arranca hoje o 38.º Festival de Música da Madeira que se prolonga até ao dia 29 de março, em diversos espaços da Região e também no Porto Santo. O concerto de abertura está marcado para as 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, a cargo da Orquestra Clássica da Madeira.