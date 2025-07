Bom dia!

- Esta manhã, São Vicente recebe entre as 10h00 e as 12h30 o décimo episódio das Jornadas Madeira, na Escola Agrícola da Madeira. A iniciativa conta com as intervenções do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia, e ainda de dois momentos de debate. O evento tem transmissão em vídeo em direto e em áudio na rádio JM FM, que pode acompanhar também através do canal NAMINHATERRA TV. As principais ideias, pode ler na edição impressa do JM Madeira no dia seguinte, sábado.

- Pelas 10h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, decorre a divulgação do estudo de diagnóstico da comunidade migrante no Funchal.

- Abre às 10h00, na Rua Visconde do Anadia, empreendimento Savoy Residence Insular, a loja ‘Flying Tiger’.

- Às 10h30, na AMRAM, Rua da Mouraria, 44 e 46, decorre a apresentação do XI Torneio Inter-municípios 2025.

- Arranca às 17h00, na Praça do Povo, o festival de gastronomia ‘Sabores do Atlântico’.

- No Museu de Eletricidade, às 16h00, realiza-se a apresentação do livro ‘O que existe é este instante’, de Alexandre Intes.

- Pelas 16h15, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira marca presença na Summer Medical School: Lifestyle | I Edição.

- Na Santa do Porto Moniz, a 68.ª Feira Agropecuária abre portas às 17h00.

- Das 18h00 às 23h00, pode visitar a Expomadeira 2025, no Estádio do Marítimo (Barreiros) e ficar a conhecer as novidades nas áreas económicas e sociais.

- O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, pelas 19h00, é palco do concerto do Duo Plectro a Bec Ricardo Mota (Bandolim) e Sara Freitas Faria (Flautas de bisel).

- A abertura oficial do VIII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco está prevista para as 19h30, com uma arruada que conta com o Grupo Folclórico local e a Banda Municipal de Machico.

- Pelas 20h00, no Museu Henrique e Francisco Franco, a Associação de Bandolins da Madeira apresenta a obra ‘Mandolisland’ com o bandolinista português Norberto Gonçalves da Cruz e o acordeonista Slobodan Sarcevic.

- No Parque de Santa Catarina, no Funchal Jazz Festival, às 21h30, na primeira parte da noite atua o projeto Carlos Bica &Azul. Pelas 23h00, a saxofonista Lakecia Benjamin.

- O Parque Urbano da Nazaré em São Martinho recebe, às 21h30, o espetáculo da Banda 3D.